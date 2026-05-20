クリエイターで経営者で、情報番組のコメンテーターとしてもお馴染み。縦横無尽に活躍する多忙な日々に、仕事とどのように向き合い、充実させているのか？ Profile／デザイナー・山粼晴太郎さん企業のデザイン戦略とブランディングを軸に、サービス設計やプロモーションなど幅広くディレクションを手掛ける。「GetNavi」ではMakuakeで注目される作り手との対談企画「NEXT CREATORS」を連載中。 AIは「コピーロボッ