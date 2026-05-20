俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用する公式Instagramは5月19日に投稿を更新。映画『箱の中の羊』の「第79回カンヌ国際映画祭フォトコール」での写真を公開しました。【写真】カンヌ国際映画祭にて“家族”ショット「ステキな3ショットありがとうございますー！！」同アカウントは「映画『箱の中の羊』第79回カンヌ国際映画祭 フォトコールでのお写真を公開。是枝監督が提示した『箱』の中に観客は何を見るのか？2026年5月2