「本当にお綺麗」綾瀬はるか、“家族”ショット公開！ 「本当の親子みたいで愛おしい」「素敵な家族」
俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用する公式Instagramは5月19日に投稿を更新。映画『箱の中の羊』の「第79回カンヌ国際映画祭フォトコール」での写真を公開しました。
【写真】カンヌ国際映画祭にて“家族”ショット
白いテーブル越しに笑顔を見せる綾瀬さんとお笑いコンビ・千鳥の大悟さん、子役の耼木里夢さん。映画『箱の中の羊』で家族を演じる3人の現実世界での仲の良さが伝わってきます。
コメントでは、「この笑顔で明日も頑張れる」「ステキな3ショットありがとうございますー！！」「素敵な家族」「本当の親子みたいで愛おしい」「かわいいが溢れてます」「本当にお綺麗」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】カンヌ国際映画祭にて“家族”ショット
「ステキな3ショットありがとうございますー！！」同アカウントは「映画『箱の中の羊』第79回カンヌ国際映画祭 フォトコールでのお写真を公開。是枝監督が提示した『箱』の中に観客は何を見るのか？2026年5月29日公開です」とつづり、写真を1枚公開しています。
コメントでは、「この笑顔で明日も頑張れる」「ステキな3ショットありがとうございますー！！」「素敵な家族」「本当の親子みたいで愛おしい」「かわいいが溢れてます」「本当にお綺麗」などの声が寄せられています。
大悟さんが綾瀬さんをエスコートする姿も18日の投稿では、綾瀬さんがレッドカーペットを歩く姿も披露していた同アカウント。大悟さんがエスコートしながら歩く様子も見られます。同映画は29日に公開予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)