アップル（Apple）は、スポーツファンにリアルタイムのスコアや統計データなどを提供するiPhone向け無料アプリ「Apple Sports」について、日本を含む世界170以上の国と地域で提供を開始すると発表した。 2026年に開催されるワールドカップに向けた新機能も導入され、トーナメント表の表示や視覚的なフォーメーション表示などが可能になる。 Apple Sportsとは Apple Sportsは