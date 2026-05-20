アップル（Apple）は、スポーツファンにリアルタイムのスコアや統計データなどを提供するiPhone向け無料アプリ「Apple Sports」について、日本を含む世界170以上の国と地域で提供を開始すると発表した。

2026年に開催されるワールドカップに向けた新機能も導入され、トーナメント表の表示や視覚的なフォーメーション表示などが可能になる。

Apple Sportsとは

Apple Sportsは、スピードとシンプルさを追求して設計されたスポーツ情報アプリ。ユーザーがフォローするチームやリーグを最前面に表示するパーソナライズ機能を備えており、ホーム画面のスコアボードはカスタマイズ可能となっている。

各チームのアイデンティティに合わせた色分けやアイコンが使用され、直感的に情報を把握できるデザインが採用されている。提供される情報は数秒単位で更新され、ライブで試合をフォローするのに適した体験が提供される。

デバイス連携と利便性の向上

iPhoneの「ライブアクティビティ」機能により、リアルタイムの更新情報がロック画面やApple Watchに直接配信される。

iPhone、iPad、MacBookのホーム画面にウィジェットを追加できる。

また、ワンタップでApple TVアプリにアクセスしてメジャーリーグサッカーとフライデーナイトベースボールの試合をライブ中継を視聴できる。

お気に入りに設定したチームの試合については、自動的にライブアクティビティが開始される仕様となっている。

ワールドカップ2026向けの新機能

6月に開幕するワールドカップに向け、大会の準備をサポートする機能が強化される。トーナメントの対戦組み合わせ表（ブラケット）では、グループステージから決勝戦までの各ラウンドの対戦カードや結果をスクロールして追跡できる。

組合せ表

当日の対戦表

また、ビジュアルフォーメーションには各チームの先発メンバーがフォーメーション図として表示され、試合前に戦術的な情報を確認できる。

大会開始前には、お気に入りの代表チームをフォローすることで、専用のスコアボードを作成できる。

Apple Sports