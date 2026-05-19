◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）阪神・藤川球児監督が、プロ初打席初球安打のドラフト１位・立石（創価大）を絶賛した。１点リードの２回。先頭で金丸の速球を中前にはじき返した。指揮官は「素晴らしい第一歩」と絶賛し、「日々全力でやることでしょう。とにかく」と、メッセージを送った。また、１番・中堅で先発出場した同３位・岡城も初回に三塁線を破る二塁打。地元・岡山のファンの前で躍動した。