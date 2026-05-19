任天堂はスマートフォン向けゲームアプリ『Pictonico!（ピクトニコ）』が5月28日に配信されることが発表された。あわせて、App StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付が開始されている。 【画像】写真を活用したさまざまなミニゲーム一覧 本作は、スマートフォンやタブレットに保存された写真を活用して遊ぶ“瞬間アクションゲーム”。アプリがミニゲームに適した顔の写真を自動で