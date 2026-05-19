モイはこの日の取引終了後、ＳＢＩホールディングスと資本・業務提携すると発表した。 同社は国内有数のライブ配信サービス「ツイキャス」を運営しており、金融・メディア・ＩＴを融合した「ネオメディア生態系」の拡大を進めるＳＢＩグループと組むことでシナジーの実現を目指す。ＡＩを活用した次世代ライブ配信コミュニケーションプラットフォームの開発や、ファンコミュニティ