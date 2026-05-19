モイ<5031.T>はこの日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>と資本・業務提携すると発表した。



同社は国内有数のライブ配信サービス「ツイキャス」を運営しており、金融・メディア・ＩＴを融合した「ネオメディア生態系」の拡大を進めるＳＢＩグループと組むことでシナジーの実現を目指す。ＡＩを活用した次世代ライブ配信コミュニケーションプラットフォームの開発や、ファンコミュニティー発のＩＰ創出・開発領域での連携などを図っていく。ＳＢＩは、モイの第三者割当増資や既存株主からの譲渡で２０．４１％の持ち分を保有する大株主となる見通し。



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出所：MINKABU PRESS