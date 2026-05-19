ローソンは5月19日より、店内設置のスチームコンベクションオーブンで焼成した“焼きデリ”「海老にらまんじゅう」や「ほうれん草とベーコンのキッシュ」といった惣菜や軽食、おやつなど8品を、東京・神奈川・千葉・埼玉の一部のナチュラルローソン店舗にて順次販売している。○5月19日発売ローソン(左)「海老にらまんじゅう」(238円)、(右)「焼小籠包」(286円)まずは5月19日、もっちり生地で具材を包んだ「海老にらまんじゅう」