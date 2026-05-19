米グーグル（Google）は、同社の最新テクノロジーを披露するイベント「Google I/O 2026」を、日本時間20日2時に開催する。イベントの模様は、YouTubeで生配信される。 開発者向けイベント「Google I/O」では、毎年、グーグル製品の最新情報、あるいは今後導入される新機能、最新のAI技術などが発表されてきた。直近の2025年には、同社独自開発プロセッサーの第7世代TPU「Ironwood」や3Dビデオ会議