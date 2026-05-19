「Google I/O 2026」は今夜26時から――Geminiの最新情報が一挙公開、YouTube生配信も
米グーグル（Google）は、同社の最新テクノロジーを披露するイベント「Google I/O 2026」を、日本時間20日2時に開催する。イベントの模様は、YouTubeで生配信される。
開発者向けイベント「Google I/O」では、毎年、グーグル製品の最新情報、あるいは今後導入される新機能、最新のAI技術などが発表されてきた。直近の2025年には、同社独自開発プロセッサーの第7世代TPU「Ironwood」や3Dビデオ会議システム「Google Beam」、生成AI「Gemini」の最新アップデートが発表された。このほか、XRプラットフォーム「Android XR」の最新情報など、ハードからソフトまでさまざまな情報が展開される。
YouTubeでは、20日2時～の基調講演が生配信される。
いよいよ今夜、日本時間 5 月 20 日 午前 2 時より #GoogleIO が開幕 🎉- Google Japan (@googlejapan) May 19, 2026
Google 最新の AI イノベーションとプロダクトのアップデートを、以下ライブストリーム Link から是非ご覧ください！https://t.co/hI2HR5Cvsm pic.twitter.com/8c3Udq1C4I