米グーグル（Google）は、同社の最新テクノロジーを披露するイベント「Google I/O 2026」を、日本時間20日2時に開催する。イベントの模様は、YouTubeで生配信される。

開発者向けイベント「Google I/O」では、毎年、グーグル製品の最新情報、あるいは今後導入される新機能、最新のAI技術などが発表されてきた。直近の2025年には、同社独自開発プロセッサーの第7世代TPU「Ironwood」や3Dビデオ会議システム「Google Beam」、生成AI「Gemini」の最新アップデートが発表された。このほか、XRプラットフォーム「Android XR」の最新情報など、ハードからソフトまでさまざまな情報が展開される。

YouTubeでは、20日2時～の基調講演が生配信される。