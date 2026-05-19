きのう（18日）夕方、倉敷市の路上で、帰宅途中の10代の少女にわいせつな行為をした疑いで、けさ（19日）会社員の男（32）が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは、倉敷市中畝に住む会社員の男（32）です。警察によりますと、男は、きのう（18日）午後5時20分ごろ、自宅に向かい自転車を押して歩いていた10代の少女に対し、背後から突然体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。 少女の親族