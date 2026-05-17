【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節】(ハワスタ)いわき 1-1(PK3-4)松本<得点者>[い]加藤大晟(69分)[松]金子光汰(18分)<警告>[松]深澤佑太(65分)、村越凱光(83分)観衆:4,512人主審:小林拓矢