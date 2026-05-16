はじめて乗る車で、操作に困った経験はありませんか。ソニー損害保険株式会社が発表した、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査結果によると、はじめてのマイカーを運転する際に困ったこととして「給油口の開け方」が1位に選ばれました。



【グラフ】はじめてのマイカーを運転する際、機器の操作などで戸惑ったこと

この調査は、3年以内にはじめてマイカーを購入した18歳〜39歳の男女各500人（計1000人）を対象として、2026年2月にインターネット上で実施されました。



まず、はじめてのマイカーを運転する際、機器の操作などで戸惑ったことを聞いてみました。1位は「給油口の開け方」（12.5%）、2位が「カーナビ操作」（12.0%）、3位は「サイドミラー調整」（9.8%）となり、次いで「ヘッドライト操作」（9.7%）、「エアコン操作」（9.5%）となりました。その他にも「パーキングブレーキ（サイドブレーキ）」（9.1%）や「シフトレバーの操作」（8.9%）、「シート調整」（8.5%）など、さまざまな意見が寄せられました。



次に、はじめてのマイカーを購入する際、“絶対に外せない”と思った装備品を聞いてみました。1位は「ドライブレコーダー」（25.7%）、2位に「ETC車載器」（22.8%）、3位が「バックモニター・パノラミックビューモニター」（19.9%）となり、「スマートエントリーシステム」（17.3%）、「純正ナビ」（16.7%）が続く結果になりました。



最後に「妊娠・出産」がきっかけで、はじめてのマイカーを購入した人（97人）に限定して、この回答を見てみます。

1位が「ETC車載器」（30.9%）、2位に「ドライブレコーダー」（26.8%）、3位は「バックモニター・パノラミックビューモニター」（23.7%）、4位が同率で「電動スライドドア」「スマートエントリーシステム」（20.6%）という結果になりました。

「電動スライドドア」は全体の結果より9.1ポイント高くなっており、子どもを抱いての乗り降りや、買い物量の増加を想定していることがうかがえます。



【出典】

ソニー損害保険株式会社