チュニジア代表、G大阪のイッサム・ジェバリの落選が話題となっている北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表ともグループステージで対戦するチュニジア代表が、W杯メンバー26人を発表した。イングランド1部バーンリーのMFハンニバル・メイブリらが選出された一方で、ガンバ大阪FWイッサム・ジェバリの落選が話題となっている。サブリ・ラムシ監督が率いるチュニジアは、3大会連続7度目のW杯に向けて26人の招集メンバーを発表