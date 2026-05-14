『ブリジャートン家』が、これまでの2年周期というスパンを打ち破り、シーズン5を2027年に配信開始することを発表。Netflixのチーフ・コンテンツ・オフィサーであるベラ・バジャリアは、5月13日（水）にニューヨークで開催された広告主向けのアップフロント・プレゼンテーションにおいて、本作が「シーズン5と共に来年帰ってくる」と宣言。世界中のファンが待ち望んでいた吉報を届けた。 フランチェスカとミケーラ、新