歴史的な高値水準が続く日経平均株価。【写真を見る】ヒートマップから見る株価最高値を支える企業ら「そのわりにはそれほど景気は良くなった実感がない」と思われている方も多いと思いますが、なぜ生活に反映されないのか、この数字をどう見ればいいのかお伝えします。なぜ?実感なき歴史的株高 個別銘柄ごとに見てみると…高柳光希キャスター:1日の東京株式市場で、日経平均株価は先週末（5月29日）より604円高い、6万