ナフサ供給不安で指定ごみ袋が一時品切れ 「何でないんだよ」と怒鳴る客FNNプライムオンライン

ナフサ供給不安で指定ごみ袋が一時品切れ 「何でないんだよ」と怒鳴る客

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中東情勢によるナフサの供給不安の影響で、指定のごみ袋がないという
  • 千葉県船橋市のスーパーでは、入荷が滞って在庫切れを防ぐ措置を実施
  • だが一時的に棚から品切れになり「何でないんだよ」と客から怒鳴られたそう
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