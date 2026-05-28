熊本県八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、賄賂として受け取った現金の一部を隠そうとしたとして、八代市議会議員の男ら6人が逮捕されました。 逮捕されたのは、八代市議会議員の成松由紀夫容疑者(54)や東京都の会社役員、渡邊裕人容疑者(49)ら6人です。 6人は5月ごろ、成松市議ら3人が、八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で得た6000万円の賄賂のうち、実際の2000万円を渡邊容疑者が代表を務める会社名義の口座に