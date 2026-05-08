元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さんが2026年5月8日にXを更新。YouTubeチャンネルを開設したものの、1日で閉鎖され、チャンネルを作り直したことを明かした。

なぜか「動画を再生できません」

森さんは7日にXで「突然ですが、YouTube始めました！！！！本当に突然です笑笑」と報告。発信内容について、「美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます」と説明し、「チャンネル登録してくださると嬉しいです」と呼びかけた。

一方、8日時点で同チャンネルはBAN（削除）状態に。動画にアクセスすると、「動画を再生できません」「この動画に関連付けられていたYouTubeアカウントが停止されたため、この動画は再生できません」と表示される。

この事態を受けて森さんは同日に再びXを更新し、「ええ、、、、なぜかYouTubeのアカウントが消えました.........なんで」と困惑。「作り直します」と宣言した。

その後、「アカウント消えちゃったので、作り直しました」とあらためて報告。「もしよろしければ、もう一度チャンネル登録を.........お手間をおかけして本当にすみません」と呼びかけた。

森さんはチャンネルに「森香澄です！YouTube始めました！」という約7分半の動画を公開。もともとYouTubeを開設する予定ではあったものの、忙しい中で開設が後ろ倒しになったが、ファンの声などを受けてあらためてチャンネルを開設したことなどを明かした。