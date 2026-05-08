【写真】佐久間大介＆こっちのけんとの2ショット／ふたりのやりとり／Snow Man『STAR』オフショット／こっちのけんと『STAR』オフショット Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、5月7日放送の『STAR』（フジテレビ系）のオフショットを公開。こっちのけんととの交流が話題を集めている。 ■佐久間大介＆こっちのけんと、おそろいポーズの2ショット公開 佐久間が投稿したのは、『STAR』のロゴ前で撮影されたこっちの