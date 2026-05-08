NHK放送100年特集ドラマ『火星の女王』が、ワールド・メディア・フェスティバルのエンターテインメント部門シリーズドラマカテゴリーにおいて銀賞を受賞した。 参考：『火星の女王』はSFドラマの偉業を打ち立てたスリ・リンの芝居を超えた笑顔に涙 ワールド・メディア・フェスティバルは、映画、テレビ、キャンペーン、ウェブ、印刷物の国際コンクールとして、2000年より毎年ド