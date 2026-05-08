NHK放送100年特集ドラマ『火星の女王』が、ワールド・メディア・フェスティバルのエンターテインメント部門シリーズドラマカテゴリーにおいて銀賞を受賞した。

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ワールド・メディア・フェスティバルは、映画、テレビ、キャンペーン、ウェブ、印刷物の国際コンクールとして、2000年より毎年ドイツで開催されている。進化し続けるメディア環境と、人々、ブランド、アイデアを世界規模で結びつける力を発展させることを目的とし、世界各国の優れた作品を紹介している。今年は5月7日に授賞式がオンラインで開催され、カテゴリーごとの金賞・銀賞のほか、部門最優秀賞やフェスティバル全体のグランプリも発表された。

さらに、『火星の女王』はニューヨーク・フェスティバルのTV＆Filmアワードにもノミネートされている。1957年に発足した同フェスティバルは、テレビ、映画、ラジオ、広告、マーケティング・キャンペーンなど、さまざまなメディアの優れた作品と制作者を表彰する歴史ある国際賞だ。こちらの受賞結果については、5月21日にオンラインで開催される授賞式にて発表される予定となっている。

『火星の女王』は、49分×6本版のスペシャルエディションとして、5月10日22時よりNHK BSおよびBSP4Kにて放送される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）