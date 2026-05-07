JR東日本によりますと、中央線快速電車は午後4時6分頃に発生した西八王子駅構内での人身事故のため東京と高尾の間の上下線で運転を見合わせています。また中央線の特急「あずさ」「かいじ」「富士回遊」の一部列車も運転を見合わせています。運転再開はいずれも午後5時20分ごろを見込んでいるということです。