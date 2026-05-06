青山学院大陸上部監督の原晋氏が６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、小学生を中心にシールが大ブームとなっていることにあ然とする一幕があった。この日は小学生女子を中心に大ブームとなっているシールを特集。欲しいシールを求めて２時間並ぶ子などもおり、連休中も文房具店など、シールを購入する親子連れなどで賑わっている様子なども伝えた。このシール集めにはまっているのがコメンテーターの高橋みなみ。自分のシール帳