イギリスの博物館に保管されていたアイヌ民族の遺骨7体が日本側に返還されました。【映像】イギリスからアイヌ遺骨7体が返還立田祥久リポート「箱に入ったアイヌ民族の遺骨が北海道アイヌ協会の理事長に手渡されました」5日、ロンドン自然史博物館から返還されたのは、1866年から1911年にかけて収蔵されたアイヌ民族の遺骨7体です。一部は北海道の八雲町と森町のアイヌ民族の墓地から研究目的で発掘されたものとみられ、日本政