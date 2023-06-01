敵地エンゼルス戦米大リーグ・ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でエンゼルスと対戦する。前日には、村上宗隆内野手が14号2ランを放つなど4打数3安打2打点で6-0の快勝に貢献した。一発の直後にとられた1枚の写真にファンが歓喜している。2-0の4回1死一塁。エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。センターへと伸びた打球は中堅手マイク・トラウトの頭上を越え14号2ランとなっ