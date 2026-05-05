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【ラ・リーガ第34節】(ラモン・サンチェス・ピスファン)セビージャ 1-0(前半0-0)ソシエダ<得点者>[セ]アレクシス・サンチェス(50分)<警告>[セ]ルイス・ガルシア(28分)、アレクシス・サンチェス(75分)、ホセ・アンヘル・カルモナ(88分)[ソ]ジョン・アランブル(28分)観衆:40,792人└久保建英はベンチスタートで後半出場も…ソシエダ、セビージャの降格圏脱出許す完封負け