YouTuberのヒカルが3日、Instagramを更新。年下新恋人との2ショットを披露した。【写真】ヒカルの新恋人・加藤神楽（21）ヒカルが「ラスベガス」と投稿したのは自身のオフショット。公開された写真には、交際を公表したばかりの加藤神楽との2ショットが複数収められている。投稿の中でヒカルは「神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性