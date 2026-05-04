元AKB48の鈴木優香さんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号に登場。「このあと、どうする？」企画で、物語性のあるグラビアで切ないラブストーリーを表現しています。【写真】清楚な白と妖艶な黒鈴木優香さんがランジェリーで誘惑今回の企画は、漫画原作「きみの絶滅する前に」で知られる作家・後谷戸隆氏がシナリオを手がけたもの。植物に囲まれた空間を舞台に、大学時代の先輩との再会という設定の中で、揺れ動く感情を表現して