元AKB48の鈴木優香さんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号に登場。「このあと、どうする？」企画で、物語性のあるグラビアで切ないラブストーリーを表現しています。



【写真】清楚な白と妖艶な黒 鈴木優香さんがランジェリーで誘惑

今回の企画は、漫画原作「きみの絶滅する前に」で知られる作家・後谷戸隆氏がシナリオを手がけたもの。植物に囲まれた空間を舞台に、大学時代の先輩との再会という設定の中で、揺れ動く感情を表現しています。鈴木さんが演じるのは、東京を離れ実家に帰るという大学時代の先輩。「自宅の植物をもらってほしい」と告げられたことをきっかけに再び会う2人の繊細な関係を、鈴木さんがグラビアで体現しました。植物に囲まれる中、一輪咲く。すらりと咲いた一輪の花のような鈴木さんの美貌は必見です。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星）



鈴木さんはXで「週刊SPAさんに 私のグラビアが掲載されています ぜひみなさん見てください！」とコメント。撮影画像などを公開しています。



【鈴木優香さんプロフィル】

2000年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。2021年9月にAKB48卒業後、グラビアアイドルとして活躍しつつYouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）はチャンネル登録者数約60万人。公式HP（https://www.libera-japan.com/artist/suzukiyuka.php）公式X（@SUZUKIYUUKARIN_）公式Instagram（@yuuka_chan815）