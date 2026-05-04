防衛予算の増額、非核三原則の見直し、原子力潜水艦導入やドローン、AI兵器活用などを議論する「安保関連3文書」改定のための有識者会議の初会合が2026年4月27日に開かれ、このニュースを聞いていた歌手の加藤登紀子さんは「恐ろしい」と首をすくめた。「平和国家という姿勢でここまでの安全保障を守ってきた」5月3日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）にパネリストとして出演した加藤登紀子さんは、司会の膳場貴子さんから「