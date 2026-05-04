97年にひとり芝居“牛山明シリーズ”をスタートさせ、今年は3月に第9弾「カラオケマン さすらいヘルパー」を上演。03年に文化庁芸術祭演劇部門大賞を受賞したこのシリーズは今回も好評で、11月の再演が決定している。舞台を縦横無尽に動き回り、歌う風間さんは先日、喜寿を迎えたとは思えない元気さだ。風間杜夫さん76歳 ひとり芝居「カラオケマン」最新作挑戦の意気込みと健康の秘訣◇◇◇「『船頭さん』という童謡