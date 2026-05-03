告示まで2週間を切った新潟県知事選挙。争点の一つとなるのが柏崎刈羽原発の再稼働をめぐる花角知事の発言です。8年前の知事選から繰り返してきた「県民に信を問う」という言葉が議論を呼んでいます。 ■花角知事 再稼働容認判断めぐり“県議会”に信任・不信任諮る 4月16日に営業運転に移行した東京電力・柏崎刈羽原発6号機。 【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】 「大きな事故を福島第一原発で起こした当事者。その反省と教訓