3日、新潟県糸魚川市のフォッサマグナミュージアムにずらりと並んだのは国内外の往年の名車たち。 毎年恒例のクラシックカーミーティングが開かれ、県内県外のオーナーが日々愛情を注ぎ手入れしているクラシックカー約50台が展示されました。 【展示車のオーナーは】 「古い車についての会話や交流が弾んで、とても楽しい時間を過ごしている」 【見に訪れた人は】 「珍しい車