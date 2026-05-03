3日午前、新潟県の北陸自動車道で事故が相次ぎ、下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間が一時通行止めとなりました。 3日午前10時半ごろ、北陸道下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間で「車の事故があった」と110番通報がありました。 警察によりますとこの事故のあと周辺で事故が相次ぎ、このうち1人が救急搬送されましたが軽傷の見込みです。 事故の影響で北陸道下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間が午前10時40分から通行止めとなっていまし