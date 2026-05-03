ゴールデンウィーク後半に入り、各高速道路の下りではきのうに続ききょうも中央道で最大40キロなどの渋滞が予測されています。【映像】各地の高速道路の渋滞ゴールデンウィークを行楽地などで過ごす人たちの車による渋滞は各高速道路で早朝から見込まれています。ネクスコ東日本によりますと、中央道相模湖インターチェンジ付近で最大40キロ、関越道高坂サービスエリア付近で最大25キロ、東北道久喜インターチェンジ付近で最