突然片目が見えにくくなったとき、「目に何か起きたのかな」と眼科を受診する方は多いでしょう。しかし実は、それが脳梗塞の前触れである可能性があります。「一過性黒内障」という、あまり知られていない症状について、医師に聞きました。今回のテーマは、「脳梗塞の前触れと、見逃せないサイン」です。一過性脳虚血発作（TIA）は脳梗塞の警告サイン一過性脳虚血発作（TIA）は、脳梗塞の一歩手前の状態です。手足の麻痺や話しにく