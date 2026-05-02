猫が警戒してしまう飼い主のNG行動3つ 猫が警戒する人間の行動には、猫の野生の本能や感覚を刺激してしまうという共通した特徴があります。悪気はなくても、体の小さな猫には追い詰められたような感覚になるのかもしれません。 以下の3つのポイントは、特に猫がストレスを感じやすく、警戒心を強める原因となります。自身の行動を振り返ってみましょう。 1.大声や大きな音を立てたりする 飼い主が突然出す大