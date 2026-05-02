中国・上海市の空港で2日、旅客機がボーディングブリッジに接触する事故がありました。中国東方航空によりますと、接触事故を起こしたのは、四川省成都市の空港を出発し、正午前に上海虹橋空港に着陸した旅客機です。乗客らが撮影した動画からは、機体の左側の翼がボーディングブリッジに続けて2回衝突し、破損する様子が確認できます。この事故で乗客は飛行機から降りるのが約30分遅れたものの、けが人はなかったということです。