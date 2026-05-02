◆プロボクシング▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇元王者・佐々木尽（判定）王者・田中空●（２日、東京ドーム）東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦は、同級１位の元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が、王者・田中空（２４）＝大橋＝を２―１の判定で破り、王座奪取に成功した。試合後はリング上でマイクを握り「待ってろ世