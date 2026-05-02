2026年5月1日、韓国メディアのソウル新聞は、中東情勢の影響による原料の供給不安を背景に、日本各地で指定ごみ袋の品薄騒動が起き、自治体が異例の対応に乗り出していると報じた。記事によると、中東情勢の影響でゴミ袋の原料となるナフサの供給が不安定となる中、日本の一部地域では資材不足、また買い占めを背景としたごみ袋の品薄が起きており、各自治体が対策に乗り出しているという。千葉県の市川市では、供給量自体は例年と