バスケットボールB2鹿児島レブナイズは1日、プレーオフ初戦を戦いました。バスケットボールB2鹿児島レブナイズは、プレーオフ初戦で西地区優勝の神戸ストークスと対戦しました。試合は序盤から神戸にリードを奪われます。第2クオーターにはラバイがワンハンドダンク。さらに、遠藤がスリーポイントを沈めるなど食らいつきますが、45対72と大きく離され前半を終えます。