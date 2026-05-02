【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46金川紗耶の1st写真集（タイトル未定）から先行カット第2弾が公開された。 ■一緒に海へ来たと錯覚してしまうような一枚 今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの美しいオレンジの絶景に囲まれたビーチで撮影されたカット。街のカラーと合わせたオレンジ色のビキニがヘルシーかつ、天真爛漫な金川紗耶の魅力を引き立てている。 鮮やかなカラ&#