群馬県伊勢崎市の河川敷に男性の遺体が埋められているのが見つかり、警察は、窃盗事件で逮捕した男が事情を知っているとみて捜査しています。先月28日、伊勢崎市の利根川の河川敷で、土の中に埋まった小渕和則さん（59）の遺体が見つかりました。小渕さんは、2月26日に職場を出た後、行方が分からなくなりましたが、埼玉県内に住む知人の男（50）が、小渕さん名義のキャッシュカードで24万円を引き出していたことが分かり、窃盗の