アメリカ・カリフォルニア州で高級車がクマに荒らされたようにみせかけ、保険金を請求したとして詐欺の疑いで4人が逮捕された。男らはクマのフリをして“痕跡”を残していたが、爪痕などから偽装が発覚した。高級車荒らした“クマ”の正体アメリカ・カリフォルニア州で床に広げられていたのは、まるで本物のクマの毛皮のように見える着ぐるみ。2024年、カリフォルニア州で“クマによる高級車荒らし”という事案が起きていた。防犯