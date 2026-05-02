５月２日午前９時半ごろ、新潟県の北陸自動車道下り線の栄パーキング近くで車６台が絡む事故がありました。 複数人がけがをして救急搬送されています。 事故の影響で、午前９時半過ぎから北陸道下り線の中之島見附インターチェンジから三条燕インターチェンジの間が通行止めとなり、周辺では渋滞が発生しています。