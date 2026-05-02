「公害の原点」とされる水俣病の公式確認から70年を迎え、熊本・水俣市で犠牲者慰霊式が営まれました。日本の公害の原点とされる水俣病は、70年前の5月1日に公式確認されました。水俣の海を望む慰霊碑の前では犠牲者慰霊式が営まれ、遺族をはじめ、国や熊本県、原因企業チッソの関係者など780人が参列しました。患者・遺族代表 緒方正実さん：私が思う水俣病の真の解決とは全ての人たちが起きた出来事と向かい合い、心から反省をし