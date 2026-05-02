大阪―ハンブルクC11着サンライズソレイユは金曜朝、ポリトラックを駆け抜けた。内々を通れる2番枠について、荒木助手は「跳びが大きいので、ごちゃつかず、スムーズに運びたい」とイメージする。スタミナ豊富で一瞬の切れより、しぶとく脚を使えるタイプ。「パンパンの良馬場よりは少し時計がかかった方がいいかも」と語った。